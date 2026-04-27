27 Апреля 2026
Вратарь "Сарагосы" ударил соперника, спровоцировав массовую драку на поле - ВИДЕО

27 Апреля 2026 06:20
Голкипер "Сарагосы" Эстебан Андрада ударил футболиста "Уэски" Хорхе Пулидо кулаком по лицу в концовке матча 37‑го тура испанской Сегунды.

В дополнительное ко второму тайму время Андрада толкнул соперника, за что был наказан желтой карточкой, которая стала для него второй и привела к удалению. Решение судьи не понравилось голкиперу, и он тут же с размаха ударил по лицу Пулидо, что спровоцировало массовую потасовку, сообщает İdman.Biz.

После консультаций с VAR арбитр также удалил вратаря "Уэски" Дани Хименеса и защитника "Сарагосы" Дани Тасенде. Встреча завершилась победой "Уэски" 1:0.

Согласно дисциплинарному кодексу Королевской испанской футбольной федерации (RFEF), Андраде теперь грозит дисквалификация на срок от 4 до 12 матчей.

İdman.Biz
