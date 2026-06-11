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Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого США не пустили на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 19:58
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Суперкубок УЕФА будет судить сомалиец, которого США не пустили на ЧМ-2026

Сомалийский рефери Омар Артан, которому ранее заблокировали работу на чемпионате мира – 2026, получил новое назначение. Один из ведущих судей Африки обслужит финальный матч за Суперкубок УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой", который состоится 12 августа.

Ранее Артану было отказано во въезде в Соединенные Штаты, причем перед депортацией арбитр перенес 11-часовое иммиграционное собеседование. Его недопуск на турнир вызвал серьезный резонанс, однако представитель Белого дома заявил, что для этого решения были "веские основания". Президент ФИФА Джанни Инфантино на фоне разгоревшегося спора и вовсе призвал болельщиков "остыть и расслабиться", сообщает İdman.Biz.

"Омар Артан — отличный молодой, но уже опытный арбитр, зарекомендовавший себя на самом высоком соревновательном уровне Конфедерации африканского футбола (КАФ). Футбол создан для того, чтобы объединять людей, и УЕФА хочет продемонстрировать свое уважение к Омару и его выдающимся судейским навыкам, которые принесли ему эту престижную номинацию. Я благодарен своему другу, президенту КАФ Патрису Моцепе за горячую поддержку нашей инициативы", — приводит заявление президента организации Александера Чеферина официальный сайт УЕФА.

İdman.Biz
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