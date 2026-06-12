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"Ювентус" отправит в отставку генерального директора

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 04:30
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"Ювентус" отправит в отставку генерального директора

Туринский "Ювентус" прекратит сотрудничество с генеральным директором Дамьеном Комолли. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Комолли занял должность генерального директора в июне 2025 года, а в ноябре того же года был повышен до CEO. Перед ним стояла задача выстроить новую управленческую и спортивную модель клуба, однако результаты работы признаны неудовлетворительными. Среди основных причин ухода называют невыход "Ювентуса" в Лигу чемпионов по итогам сезона-2025/2026, а также неудачные трансферные кампании.

До прихода в туринский клуб Комолли с 2020 по 2025 год занимал пост президента французской "Тулузы". Под его руководством клуб выиграл Кубок Франции в 2023 году. После прекращения сотрудничества с Комолли "Ювентус" приступит к поиску нового генерального директора.

İdman.Biz
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