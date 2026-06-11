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"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 09:25
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"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Защитник франкфуртского "Айнтрахта" Натаниэль Браун, вероятнее всего, продолжит карьеру в "Баварии".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bild, "Манчестер Юнайтед" проявлял серьезный интерес к 22-летнему футболисту и в последние недели контактировал с его представителями.

По информации источника, игрок был заинтересован в переезде в английскую Премьер-лигу, однако "Бавария" оказалась более настойчивой в переговорах.

Отмечается, что руководство "Манчестер Юнайтед" не захотело участвовать в финансовой борьбе за футболиста и отказалось повышать предложение после активных действий мюнхенского клуба.

Предполагается, что трансфер Брауна обойдется чемпиону Германии примерно в 65 миллионов евро. В Манчестере посчитали такую сумму слишком высокой и переключились на другие варианты усиления состава.

Ожидается, что если не возникнет непредвиденных обстоятельств, сделка между "Баварией" и "Айнтрахтом" будет завершена в ближайшее время.

İdman.Biz
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