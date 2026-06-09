Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Сан-Марино

Сегодня сборная Азербайджана по футболу проведет второй товарищеский матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Австрии.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Айхана Аббасова встретится со сборной Сан-Марино.

Матч пройдет на стадионе "Халадаш" в венгерском городе Сомбатхей. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по бакинскому времени. Главным арбитром встречи назначен венгерский судья Мартон Руш.

Для сборной Азербайджана эта игра станет возможностью улучшить настроение после неудачного начала июньского сбора. В первом товарищеском матче команда уступила Мальте со счетом 0:2.

Отметим, что Сан-Марино в последние годы заметно прибавил в результатах. Осенью прошлого года команда впервые в своей истории выиграла группу Лиги наций, одержав две победы над Лихтенштейном и добившись повышения в дивизион C. Несмотря на статус одного из аутсайдеров европейского футбола, сборная Сан-Марино подходит к матчу с Азербайджаном после самого успешного периода в своей истории.