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Сиясат Аскеров: "Наши футболистки проявили характер"

Национальная сборная
Новости
10 Июня 2026 12:07
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Сиясат Аскеров: "Наши футболистки проявили характер"

Главный тренер женской сборной Азербайджана по футболу Сиясат Аскеров прокомментировал победу над Северной Македонией (3:1) в заключительном матче отборочного турнира чемпионата мира.

"Наши девушки делают великолепную работу", - заявил специалист, слова которого приводит пресс-служба АФФА.

По словам Аскерова, команда сумела восстановиться после непростого графика и хорошо подготовилась к игре.

"Девушки провели тяжелый матч и преодолели долгую дорогу. Несмотря на это, нам удалось восстановить их и правильно настроить на встречу. Результат матча с Венгрией повлиял на команду психологически. Тогда у нас был шанс сыграть вничью, но мы им не воспользовались", - сказал наставник.

Тренер отметил, что сборная выполнила установку на игру и заслуженно добилась победы.

"На этот матч мы вышли с хорошей мотивацией. С первых минут старались контролировать игру. Мы действовали в соответствии с планом, над которым работали на тренировках, и увидели результат. К сожалению, ошибка в обороне привела к пропущенному мячу. Несмотря на это, наши футболистки проявили характер и одержали важную победу", - подчеркнул Аскеров.

Специалист также рассказал о своих впечатлениях от выступления команды в нынешнем цикле.

"В этом сезоне и в целом за последний год наши девушки действительно проделали великолепную работу. К сожалению, даже 12 очков не позволили нам выйти в следующий этап из-за регламента. Это нас огорчает, но это не конец пути", - отметил главный тренер.

Аскеров добавил, что сборная получила важный опыт и теперь сосредоточится на подготовке к следующему турниру.

"В этом сезоне мы приобрели ценный опыт. В команду пришли новые футболистки, что также очень важно для нас. Теперь нужно сосредоточиться на следующих целях. После жеребьевки Лиги наций начнем подготовку к новым матчам", - заявил он.

İdman.Biz
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