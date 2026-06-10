Вагиф Садыгов: "Против Мальты на выезде нас преследует особый синдром" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сборная Азербайджана по футболу завершила июньские учебно-тренировочные сборы в Венгрии двумя товарищескими матчами. Команда Айхана Аббасова уступила Мальте (0:2), а затем обыграла Сан-Марино (2:1).

Поражение от Мальты вызвало широкое обсуждение среди болельщиков и специалистов. Любопытно, что похожий результат был зафиксирован и в 2002 году, когда сборная Азербайджана под руководством Вагифа Садыгова уступила мальтийцам в гостях со счетом 0:1.

Корреспондент İdman.Biz связался с бывшим главным тренером национальной команды и попросил его оценить выступление нынешней сборной.

"Если посмотреть на статистику матчей с Мальтой, можно сказать, что против этого соперника на выезде нас преследует определенный синдром. Но у каждого поражения есть свои причины. Если сравнивать с матчем моего времени, тогда мы тоже пропустили после элементарной ошибки. Хотя и тогда контролировали ход игры против Мальты. Однако соперник наказал нас быстрой контратакой. Думаю, тренерский штаб видит эти недостатки и постарается устранить их до старта Лиги наций", - заявил Садыгов İdman.Biz.

Специалист считает, что оценивать сборную исключительно по результатам контрольных матчей было бы неправильно.

"Команда Айхана Аббасова старалась действовать с высоким прессингом. Думаю, это можно рассматривать как часть подготовки к Лиге наций. Что касается Сан-Марино, то эта сборная заметно прогрессирует. Но контроль над игрой был у нас. Стандартные положения создали определенные проблемы, а ранний пропущенный гол добавил сложностей. Тем не менее считаю, что у нас есть и возможности, и желание устранить недостатки. Футболисты выглядят мотивированными и стараются выполнять требования тренерского штаба", - подчеркнул собеседник.

По мнению Садыгова, отдельные игроки сборной уже сейчас дают основания с оптимизмом смотреть на перспективы команды в преддверии осенних матчей Лиги наций.