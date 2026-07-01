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Сборная Азербайджана одержала вторую победу над Таджикистаном

Национальная сборная
Новости
1 Июля 2026 20:58
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Сборная Азербайджана одержала вторую победу над Таджикистаном

Юношеская сборная Азербайджана по футболу (U-17), проводящая учебно-тренировочный сбор в Баку, провела второй товарищеский матч против сверстников из Таджикистана.

Как сообщает İdman.Biz, встреча, состоявшаяся в Центре подготовки национальных сборных, завершилась победой команды Акиля Набиева со счетом 3:2.

В составе азербайджанской сборной отличились Расул Балакишиев, забивший на 47-й минуте, Даниил Раджабов (55) и Руслан Абилов (66).

Победа стала второй для сборной Азербайджана U-17 в рамках серии контрольных матчей против команды Таджикистана.

İdman.Biz

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