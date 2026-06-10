Почему азербайджанские футболистки остались без ЧМ, несмотря на исторический результат? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Женская сборная Азербайджана по футболу завершила свое выступление в отборе к чемпионату мира-2027. Хотя команде не удалось пробиться в плей-офф, этот цикл стал для нее историческим – лучшим за все время.

Сборная выступала в Лиге C, провела шесть матчей и заняла второе место с 12 очками: четыре победы и два поражения. Обе неудачи пришлись на лидера группы – Венгрию (0:1 на выезде и 1:2 дома).

Чтобы выйти из группы, у команды было два варианта: занять первое место или попасть в число двух лучших сборных среди тех, кто стал вторым. Первый вариант отпал после второго поражения от Венгрии. Если бы удалось обыграть их хотя бы в одном из матчей, при остальных победах Азербайджан мог бы выйти на первое место. Но, увы, не получилось.

Второй шанс – через рейтинг вторых мест – оказался не таким очевидным. Дело в том, что группы в Лиге C состояли из разного количества команд: где-то из трех, где-то из четырех. Чтобы сравнение было честным, результаты матчей против команды, занявшей последнее место в группах из четырех участников, не учитывались.

То есть в группе Азербайджана последней стала Андорра. Наши футболистки дважды ее обыграли и за счет этого набрали 6 очков, но именно эти баллы были исключены при определении лучших вторых мест. В итоге вместо 12 баллов у девочек осталось шесть.

Такая же ситуация была у сборной Хорватии: из 15 очков вычли результаты матчей с Гибралтаром (четвертое место в их группе), и в итоге у нее – девять баллов. А вот у Казахстана группа изначально состояла из трех команд, поэтому все семь очков пошли в зачет. Именно поэтому Казахстан, несмотря на меньший общий показатель, оказался выше Азербайджана в таблице вторых мест.

В результате в плей-офф от Лиги C вышли Литва, Косово, Хорватия, Венгрия, Греция, Румыния, Беларусь и Казахстан.

Несмотря на то что до следующего этапа не хватило совсем немного, азербайджанские футболистки уже вошли в историю. До этого страна участвовала в женской квалификации чемпионата мира лишь дважды: в отборе к ЧМ-2011 команда набрала четыре очка, а в цикле ЧМ-2023 – семь. На этот же раз – 12 очков и второе место в группе. Это уже не просто прогресс, а серьезная заявка на будущее.

Важно и то, как именно команда играла. Азербайджан на равных боролся с лидером группы и доставил Венгрии немало проблем, показав качественный и организованный футбол.

Более того, это лучший результат не только для женской сборной, но и для азербайджанского футбола в целом. Максимум мужской сборной – 10 очков в отборе к ЧМ-2018, а в последнем цикле футболисты и вовсе ограничились одним баллом.

Такой контраст поражает по нескольким причинам. Мужская сборная имеет значительно большую историю выступлений на международных турнирах. Кроме того, условия развития и внимание в стране к мужскому футболу по сравнению с женским несопоставимы.

При этом в отличие от коллег мужчин подавляющее большинство футболисток сборной Азербайджана выступают за рубежом – в Германии, Турции, России и других странах, что говорит об их уровне и востребованности. Большую роль в прогрессе команды играет главный тренер Сиясят Аскеров, который много лет работает в женском футболе и фактически вырастил многих из нынешних игроков.

Сегодня эта сборная уже меняет отношение к женскому футболу в Азербайджане. Команда показывает не просто интересную игру, но и характер, борьбу и желание добиваться большего. А если поддержка будет расти, этот результат точно не станет пределом.