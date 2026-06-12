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Папа Римский вошел в число почетных членов "Реала"

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 09:15
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Папа Римский вошел в число почетных членов "Реала"

Мадридский "Реал" объявил, что Папа Римский Лев XIV стал почетным членом испанского клуба.

Об этом İdman.Biz сообщает со ссылкой на пресс-службу сливочных.

"Совет директоров футбольного клуба "Реал Мадрид", собравшийся 11 июня под руководством Флорентино Переса, принял решение назначить Его Святейшество Папу Льва XIV почетным членом мадридского "Реала", что является высшей наградой, присуждаемой нашим клубом.

Таким образом, "Реал Мадрид" выражает свое восхищение и признание в адрес человека, который представляет миллиарды людей и способствует установлению мира, солидарности и справедливости во всем мире. Его визит на стадион "Сантьяго Бернабеу" 8 июня 2026 года стал честью для мадридского "Реала" и навсегда останется одним из самых трогательных моментов в нашей истории", – сообщает официальный сайт "Реала".

İdman.Biz
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