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Сегодня стартует ЧМ-2026: где в Азербайджане смотреть церемонию открытия

ЧМ-2026
Новости
11 Июня 2026 09:30
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Сегодня стартует ЧМ-2026: где в Азербайджане смотреть церемонию открытия

Сегодня в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, церемония открытия турнира пройдет перед первым матчем мундиаля, в котором встретятся сборные Мексики и ЮАР.

Шоу начнется примерно за полтора часа до стартового свистка. Матч открытия состоится на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико и начнется в 23:00 по бакинскому времени. Соответственно, церемония открытия стартует ориентировочно в 21:30.

Ожидается, что перед болельщиками выступят известные мировые исполнители, среди которых David Guetta, Megan Thee Stallion, EJAE и Андреа Бочелли.

Азербайджанские любители футбола смогут посмотреть церемонию открытия и матчи чемпионата мира в эфире İctimai TV, который обладает правами на трансляцию турнира.

ЧМ-2026 станет самым масштабным в истории мирового футбола. Впервые в финальной стадии примут участие 48 сборных, а всего в рамках турнира будет сыграно 104 матча.

Финал мирового первенства состоится 19 июля на стадионе MetLife в США.

İdman.Biz
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