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Моуринью - главный тренер "Реала"

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 22:36
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Моуринью - главный тренер "Реала"

Жозе Моуринью назначен главным тренером мадридского "Реала". Контракт со специалистом заключен до 30 июня 2029 года, сообщает İdman.Biz.

"Совет директоров мадридского "Реала", заседание которого состоялось сегодня, в четверг, 11 июня, под председательством Флорентино Переса, принял решение назначить Жозе Моуринью главным тренером первой команды на следующие три сезона, до 30 июня 2029 года.

Жозе Моуринью присоединится к "Реалу" 13 июля, в день начала предсезонной подготовки", — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее специалист уже возглавлял мадридский клуб с 2010 по 2013. С клубом Моуринью выигрывал чемпионат Испании и Кубок страны.

İdman.Biz
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