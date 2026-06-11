"Малага" и "Альмерия" сыграют в финале плей‑офф за выход в Ла Лигу

"Малага" и "Альмерия" разыграют путевку в высший дивизион чемпионата Испании по футболу в финале плей‑офф Сегунды.

В среду в ответном матче полуфинала "Малага" дома сыграла вничью с "Лас‑Пальмасом" со счетом 1:1. "Малага" выиграла первый матч (1:0) и по сумме двух встреч вышла в финал.

Ранее в другом полуфинале "Альмерия" по сумме двух матчей оказалась сильнее "Кастельона" (1:1, 3:2).

Финал плей‑офф Сегунды будет состоять из двух матчей, которые пройдут 14 и 21 июня. Победитель получит путевку в Ла Лигу.

Ранее по итогам регулярного сезона в Ла Лигу из Сегунды отобрались "Расинг" и "Депортиво". Из высшего дивизиона вылетели "Мальорка", "Жирона" и "Овьедо".