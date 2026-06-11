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Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче

Мировой футбол
Новости
11 Июня 2026 03:26
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Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе "Эксплория" в Орландо (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Катей Королевой (США). Сборная Англии одержала победу со счетом 3:0.

На девятой минуте счет открыл полузащитник англичан Деклан Райс. На 68-й минуте полузащитник Энтони Гордон реализовал пенальти. На 87-й минуте нападающий Олли Уоткинс установил окончательный счет — 3:0.

Сборная Англии выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.

İdman.Biz
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