Англия разгромила Коста-Рику в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались сборные Англии и Коста-Рики. Команды играли на стадионе "Эксплория" в Орландо (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Катей Королевой (США). Сборная Англии одержала победу со счетом 3:0.

На девятой минуте счет открыл полузащитник англичан Деклан Райс. На 68-й минуте полузащитник Энтони Гордон реализовал пенальти. На 87-й минуте нападающий Олли Уоткинс установил окончательный счет — 3:0.

Сборная Англии выступит на предстоящем чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Англичане сыграют в группе L с национальными командами Хорватии, Ганы и Панамы. Коста-Рика на турнир не отобралась.