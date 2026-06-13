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Звезда Бразилии отказался обсуждать "Реал" на ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
13 Июня 2026 05:08
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Звезда Бразилии отказался обсуждать "Реал" на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор не стал комментировать свое будущее в мадридском "Реале" накануне старта чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, на предматчевой пресс-конференции форвард получил вопрос о своей ситуации в испанском клубе, однако предпочел сосредоточиться на выступлении за национальную команду.

"Сейчас я сосредоточен на сборной. О "Реале" я буду говорить после чемпионата мира, перед началом следующего сезона", - заявил Винисиус.

Действующий контракт бразильского футболиста с мадридским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Свой первый матч на чемпионате мира сборная Бразилии проведет против Марокко. Встреча группы C состоится в ночь на 14 июня.

Напомним, Винисиус является одним из лидеров бразильской команды и рассматривается как ключевой игрок "селесао" на предстоящем мировом первенстве.

İdman.Biz
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