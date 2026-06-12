"ПСЖ" нацелился на двух игроков вылетевшего из АПЛ "Вест Хэма"

"Пари Сен-Жермен" рассматривает возможность усиления состава двумя футболистами английского "Вест Хэма".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Footmercato, в сферу интересов чемпионов Франции входят полузащитник Матеуш Фернандеш и нападающий Крисенсио Саммервилл.

После вылета лондонского клуба из английской Премьер-лиги оба игрока стали потенциально доступны для трансфера. По информации источника, "Вест Хэм" оценивает футболистов примерно в 130 миллионов евро в совокупности.

Отмечается, что на данный момент парижский клуб еще не направлял официального предложения.

В минувшем сезоне Фернандеш провел 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет пять голов и пять результативных передач. Саммервилл сыграл 34 встречи, в которых отметился семью забитыми мячами и пятью ассистами.