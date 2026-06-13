Погба предупредил сборную Франции перед ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Франции Поль Погба поделился ожиданиями от выступления "трехцветных" на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, чемпион мира 2018 года считает французскую команду одним из главных фаворитов турнира, однако предупредил, что одного лишь наличия звездных игроков недостаточно для завоевания титула.

"Думаю, все считают сборную Франции фаворитом. Они обязаны им быть. У них, возможно, лучшие игроки в мире. Но очевидно, этого недостаточно, чтобы выиграть чемпионат мира, и это оказывает на них больше давления. Они должны поддерживать максимально высокий уровень", - заявил Погба.

Сборная Франции стартует на мировом первенстве матчем против Сенегала, который состоится 16 июня.

Напомним, Погба был одним из лидеров французской команды, выигравшей чемпионат мира 2018 года в России. В финале того турнира французы обыграли Хорватию со счетом 4:2.

Ранее полузащитник также признался, что мечтает вновь сыграть за национальную сборную.