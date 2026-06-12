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В Серии А состоялось новое тренерское назначение

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 23:15
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В Серии А состоялось новое тренерское назначение

Итальянский "Сассуоло" определился с новым главным тренером.

Как сообщает İdman.Biz, клуб Серии А официально объявил о назначении 41-летнего Альберто Аквилани на пост наставника команды.

Для специалиста это возвращение в хорошо знакомый клуб. В 2017 году он выступал за "Сассуоло" на правах аренды и провел в составе команды шесть месяцев.

"Клуб выражает Альберто самые искренние слова приветствия и желает удачи на старте его нового отрезка пути в "Сассуоло", - говорится в заявлении клуба.

В минувшем сезоне команда, которую возглавлял Аквилани, завершила чемпионат Италии на 11-м месте.

Свой первый официальный матч во главе "Сассуоло" новый наставник проведет в стартовом туре следующего сезона Серии А, когда его команда сыграет на выезде против "Аталанты".

İdman.Biz
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