Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп связался со сборной страны по футболу накануне ее первого матча на домашнем чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, глава государства провел телефонный разговор с командой и главным тренером Маурисио Почеттино перед встречей группового этапа против Парагвая.

"Вы фантастический человек, фантастический тренер. Я знаю, насколько хороши ваши игроки. У вас действительно хорошие шансы пройти весь путь. Я просто хочу пожелать вам удачи!" - сказал Трамп, обращаясь к Почеттино.

Запись разговора была опубликована пресс-службой сборной США.

Свой стартовый матч на чемпионате мира американцы проведут 13 июня против сборной Парагвая. Встреча состоится в рамках первого тура группы D.

Напомним, США являются одной из трех стран-хозяек ЧМ-2026 наряду с Канадой и Мексикой и получили путевку на турнир автоматически.