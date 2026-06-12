ФИФА объяснила свободные места на матче Южная Корея - Чехия

Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением после появления обвинений в завышении посещаемости матча чемпионата мира 2026 года между сборными Южной Кореи и Чехии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча группы А, завершившаяся победой южнокорейской команды со счетом 2:1, прошла на стадионе "Акрон" в Гвадалахаре.

Согласно официальным данным ФИФА, матч посетили 44 985 зрителей. Однако после игры ряд журналистов и болельщиков обратили внимание на заметное количество свободных мест на трибунах и усомнились в достоверности опубликованной статистики.

В ответ ФИФА подчеркнула, что показатель посещаемости формируется на основе количества отсканированных билетов и зрителей, находящихся на территории стадиона, а не по визуальной оценке заполненности трибун в конкретный момент матча.

"Официальная статистика посещаемости отражает количество отсканированных билетов и зрителей, находящихся на территории стадиона, а не визуальную оценку заполняемости мест в любой момент времени во время матча", - говорится в заявлении организации.

В ФИФА также отметили, что во время встречи часть болельщиков с действующими билетами находилась в проходах и других зонах стадиона, а не на своих местах.