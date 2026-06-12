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Хакеры из Ирана пригрозили чемпионату мира по футболу

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 21:30
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Хакеры из Ирана пригрозили чемпионату мира по футболу

Чемпионат мира по футболу 2026 года оказался в центре внимания не только из-за событий на поле, но и из-за вопросов безопасности.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, иранская хакерская группировка Handala заявила о взломе американских систем наблюдения, включая дроны, используемые ФБР, а также выступила с угрозами в адрес организаторов турнира.

По информации источника, хакеры утверждают, что в течение нескольких месяцев имели доступ к данным, полученным с беспилотников, задействованных в обеспечении безопасности мирового первенства. Кроме того, представители группировки намекнули на возможные угрозы в отношении участников турнира и их транспортных средств.

В связи с этим Госдепартамент США объявил вознаграждение в размере до 10 миллионов долларов за информацию, которая поможет установить личности членов Handala. Американские власти ранее уже связывали эту группировку с рядом громких кибератак.

Отмечается, что угрозы со стороны хакеров и беспилотников считаются одними из ключевых вызовов безопасности во время чемпионата мира. Для защиты турнира задействованы ФБР, Министерство внутренней безопасности США и другие профильные структуры.

Напомним, чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир стартовал 11 июня и завершится финалом 19 июля. Впервые в истории в мундиале принимают участие 48 национальных сборных.

İdman.Biz
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