Скандал на ЧМ-2026: звезду сборной Ганы не пустили в Канаду

Полузащитник сборной Ганы Томас Парти пропустит первый матч своей команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Athletic, футболисту отказали во въезде в Канаду, где ганцы проведут стартовую встречу группового этапа против Панамы.

По информации источника, решение связано с расследованием по обвинениям в сексуальном насилии, фигурантом которого является игрок. При этом сам Парти ранее неоднократно отрицал все обвинения в свой адрес.

Матч Гана - Панама состоится 18 июня на территории Канады. После этого африканская сборная проведет еще две игры группового этапа в США - против Англии и Хорватии.

В сезоне-2025/26 32-летний хавбек выступал за испанский "Вильярреал".