Рашад Садыгов: "Бразилия - главный претендент на победу на ЧМ-2026"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов поделился своим мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу-2026.

Как передает İdman.Biz, 43-летний специалист в беседе с АЗЕРТАДЖ заявил, что считает сборную Бразилии главным претендентом на победу в турнире.

При этом Садыгов отметил, что на самом чемпионате будет болеть за сборную Аргентины. Он также пожелал успешного выступления национальным командам Турции и Узбекистана, подчеркнув близкие отношения Азербайджана с этими странами.

Напомним, чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.