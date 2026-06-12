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Рашад Садыгов: "Бразилия - главный претендент на победу на ЧМ-2026"

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 18:14
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Рашад Садыгов: "Бразилия - главный претендент на победу на ЧМ-2026"

Главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов поделился своим мнением о фаворитах чемпионата мира по футболу-2026.

Как передает İdman.Biz, 43-летний специалист в беседе с АЗЕРТАДЖ заявил, что считает сборную Бразилии главным претендентом на победу в турнире.

При этом Садыгов отметил, что на самом чемпионате будет болеть за сборную Аргентины. Он также пожелал успешного выступления национальным командам Турции и Узбекистана, подчеркнув близкие отношения Азербайджана с этими странами.

Напомним, чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

İdman.Biz
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