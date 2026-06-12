Моуринью: "ЧМ-2026 рискует стать одним из самых хаотичных и скучных в истории"

Португальский тренер Жозе Моуринью выступил с резкой критикой в адрес ФИФА, комментируя организацию чемпионата мира 2026 года, передает İdman.Biz.

Специалист высказался по поводу ситуации с сомалийским арбитром Омаром Абдулкадиром Артаном, которому отказали во въезде в США, а также затронул другие проблемы, возникшие вокруг турнира.

"Дело не в том, что УЕФА назначила сомалийского арбитра на матч за Суперкубок Европы между "ПСЖ" и “Астон Виллой”. Главную ответственность за все произошедшее и связанные с этим скандалы несет именно ФИФА", - заявил Моуринью.

Португалец также подверг критике выбор страны-хозяйки турнира.

"Почему такой престижный и значимый турнир проводится в стране, которая традиционно не считается футбольной державой? В итоге мы сталкиваемся с отказами во въезде, проблемами с выдачей виз и множеством других сложностей. Этот чемпионат мира рискует стать одним из самых хаотичных и скучных в истории", - отметил тренер.

Напомним, что арбитр Омар Абдулкадир Артан, который должен был работать на матчах чемпионата мира 2026 года, не получил разрешение на въезд в США. После этого УЕФА назначила его главным судьей матча за Суперкубок Европы между "ПСЖ" и "Астон Виллой".