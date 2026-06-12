Роналдиньо поделился впечатлениями от старта ЧМ-2026

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо поделился своими впечатлениями от начала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, легендарный полузащитник, выступавший за "ПСЖ", "Барселону" и "Милан", прибыл в Мексику, где состоялось открытие турнира. Добавим, что в ходе своей карьеры Роналдиньо также играл за мексиканский клуб "Керетаро".

Бразильский ветеран опубликовал пост в социальных сетях, где выразил свои эмоции:

"Вернуться в Мексику на открытие еще одного чемпионата мира - это огромная радость! Я очень счастлив увидеть всех друзей и легенд спорта. Здесь невероятная энергия - настоящий праздник для болельщиков! Все знают, как сильно я люблю эту страну, и я всегда рад сюда приезжать. Начинаем - пусть этот чемпионат мира будет по-настоящему великолепным!".

Отметим, что Роналдиньо стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году.