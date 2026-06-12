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Почеттино раскритиковал нововведение ФИФА: "Если погода хорошая, в этом нет необходимости"

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 16:19
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Почеттино раскритиковал нововведение ФИФА: "Если погода хорошая, в этом нет необходимости"

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино раскритиковал решение о введении обязательных водных пауз на ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz, на текущем мундиале в каждом тайме предусмотрены трехминутные перерывы, которые применяются независимо от погодных условий. Хотя ФИФА объясняет это заботой о здоровье игроков, нововведение уже вызвало дискуссии среди футболистов, тренеров и болельщиков.

Почеттино заявил, что не поддерживает такую практику: "Мне это не нравится. Считаю, что такие паузы должны применяться только в действительно экстремальных условиях. Если же погода хорошая, в этом нет никакой необходимости".

Отмечается, что обязательные паузы также дают телекомпаниям возможность размещать дополнительную рекламу во время матчей. Кроме того, нововведение критикуется за влияние на динамику игры: в эти моменты игроки получают дополнительные указания от тренеров, а зрители отвлекаются на покупку еды и напитков.

İdman.Biz
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