День хозяев: Канада и США открывают свой ЧМ-2026 по футболу – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После стартового вечера в Мехико чемпионат мира-2026 продолжится вторым игровым днем, который фактически станет продолжением церемонии большого открытия турнира.

Как передает İdman.Biz, на поле выйдут еще две страны-хозяйки мундиаля: Канада сыграет с Боснией и Герцеговиной, а США примут Парагвай. Формально главный матч-открытие уже состоялся, но для Торонто и Лос-Анджелеса именно эти встречи станут историческими - первыми домашними матчами их сборных на нынешнем чемпионате мира.

Канадская часть футбольного праздника пройдет на Toronto Stadium. Церемония открытия в Канаде начнется в 21:30 по бакинскому времени, а сам матч Канада - Босния и Герцеговина стартует в 23:00. На сцене ожидаются выступления канадских и международных артистов, среди которых Аланис Мориссетт, Алессия Кара, Джесси Рейез, Майкл Бубле, Нора Фатехи, Уильям Принс, Элианна, Санжой и Веждрим. Для страны это особенный момент: мужская сборная Канады впервые проведет матч чемпионата мира на своей территории.

С точки зрения турнирной борьбы встреча в Торонто имеет большой вес уже в первом туре. В группе B также играют Швейцария и Катар, поэтому очки в матче с прямым конкурентом могут стать решающими. Канада подходит к игре с огромной поддержкой трибун и статусом небольшого фаворита, но не без проблем. Главная потеря - капитан Альфонсо Дэвис, который пропустит матч из-за травмы. При этом тренер Джесси Марш получил хорошие новости по Исмаэлю Коне, а Моис Бомбито постепенно возвращается к готовности.

Кстати, Канада пока не набирала очков на чемпионатах мира: все шесть предыдущих матчей на турнирах 1986 и 2022 годов были проиграны. Поэтому старт против Боснии и Герцеговины - шанс не только начать домашний мундиаль с победы, но и переписать собственную историю.

Босния и Герцеговина, в свою очередь, вернулась на чемпионат мира впервые с 2014 года. Команда вышла на турнир через европейский плей-офф, где по пенальти прошла Уэльс и Италию. Заметим, что это будет первая официальная встреча Канады и Боснии и Герцеговины в международных турнирах.

У боснийцев есть опыт и характер. Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром команды в квалификации, а вратарь Никола Василь сыграл ключевую роль в отборе. Для гостей ничья в Торонто уже может стать важным результатом, но их квалификационный путь показал, что эта команда умеет выдерживать давление.

Позже футбольный центр сместится в Лос-Анджелес. Церемония открытия в США пройдет на Los Angeles Stadium в Инглвуде и начнется в 03:30 по бакинскому времени уже 13 июня. В программе заявлены Кэти Перри, LISA, Рема, Анитта и Future. Матч США — Парагвай начнется в 05:00 по Баку. Для американской сборной это первый матч чемпионата мира на своей земле с 1994 года, а значит, эмоциональная нагрузка будет не меньше, чем спортивная.

США входят в группу D вместе с Парагваем, Австралией и Турцией. Команда Маурисио Почеттино считается фаворитом встречи, но стартовый матч против южноамериканской сборной вряд ли будет простым. У американцев нет серьезных кадровых проблем: все 26 футболистов доступны для выбора. В центре внимания - Кристиан Пулишич, который был причастен ко всем трем голам США на ЧМ-2022, а также Фоларин Балогун, Уэстон Маккенни и Тайлер Адамс.

История противостояния тоже на стороне хозяев. США и Парагвай провели девять матчей: американцы выиграли пять, дважды сыграли вничью и дважды уступили. На чемпионатах мира они встречались один раз – на первом мундиале в 1930 году, когда США победили 3:0, а Берт Патенод оформил первый хет-трик в истории мировых первенств. Последняя встреча команд также завершилась победой США - 2:1 в товарищеском матче в ноябре 2025 года.

Парагвай же возвращается на чемпионат мира после 16-летнего перерыва и не собирается быть статистом. Главный тренер Густаво Альфаро подчеркнул, что команда приехала не просто участвовать, а бороться. Южноамериканцы традиционно опасны дисциплиной, единоборствами и стандартами. При этом под вопросом участие Хулио Энсисо, получившего повреждение перед турниром, хотя в штабе Парагвая надеются, что он успеет восстановиться.

Второй день ЧМ-2026 обещает стать днем хозяев, но не прогулкой для хозяев. Канада получит исторический шанс на первые очки и первую победу на мундиале, США - возможность сразу подтвердить амбиции на домашнем турнире. Но и Босния с Парагваем подходят к старту с собственными аргументами: одна команда уже выбила Италию, другая вернула себе место на мировой арене после долгого ожидания.