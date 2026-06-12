Сенеси неожиданно вызвали в сборную Аргентины: он и его девушка не смогли сдержать эмоций - ВИДЕО

Новый защитник английского "Тоттенхэма" Маркос Сенеси в экстренном порядке получил вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира 2026 года.
Футболист узнал эту новость во время подготовки к обеду на острове Ибица. Трогательный момент сняла на видео его девушка - 22-летняя футболистка женской команды "Борнмута" Келси Роуз-Бауэрс.
По словам Келси Роуз-Бауэрс, она каждый день молилась о том, чтобы Маркос получил этот долгожданный звонок. В составе сборной Аргентины Сенеси заменит получившего травму Леонардо Балерди.
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Вызов в национальную команду в последний момент стал для защитника одним из самых значимых событий в его карьере.
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