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Все голы и яркие моменты ЧМ-2026 - в одном канале - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 12:05
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Все голы и яркие моменты ЧМ-2026 - в одном канале

Для тех, кто хочет следить за всеми голами, опасными атаками, нарушениями правил, спорными судейскими решениями и другими интересными эпизодами матчей ЧМ-2026, создана специальная возможность.

Как сообщает İdman.Biz, самые заметные видеомоменты турнира оперативно публикуются в Telegram-канале İdman Video.

Болельщики смогут через этот канал смотреть голы матчей, ключевые эпизоды, жесткие фолы и другие интересные события турнира.

Чтобы не пропустить ни одного запоминающегося момента ЧМ-2026, подпишитесь на канал İdman Video.

https://t.me/idmanvideo

İdman.Biz
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