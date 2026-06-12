Все голы и яркие моменты ЧМ-2026 - в одном канале - ВИДЕО

Для тех, кто хочет следить за всеми голами, опасными атаками, нарушениями правил, спорными судейскими решениями и другими интересными эпизодами матчей ЧМ-2026, создана специальная возможность.

Как сообщает İdman.Biz, самые заметные видеомоменты турнира оперативно публикуются в Telegram-канале İdman Video.

Болельщики смогут через этот канал смотреть голы матчей, ключевые эпизоды, жесткие фолы и другие интересные события турнира.

Чтобы не пропустить ни одного запоминающегося момента ЧМ-2026, подпишитесь на канал İdman Video.

https://t.me/idmanvideo