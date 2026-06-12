Хидаят Гейдаров и Мария Стадник назвали своих фаворитов на ЧМ-2026 - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Чемпионат мира по футболу 2026 года уже стартовал и стал главной темой обсуждения в мировом футбольном сообществе. Крупнейший турнир планеты находится в центре внимания болельщиков: делаются прогнозы, определяются фавориты и ведутся споры о том, кто станет чемпионом.

В Азербайджане интерес к мундиалю также очень высок. Любители футбола обсуждают потенциальных призеров и делятся мнениями о главных претендентах на победу.

ЧМ-2026 привлекает внимание не только фанатов, но и известных азербайджанских спортсменов, добившихся успехов в разных видах спорта. İdman.Biz узнал их мнения о турнире, командах-фаворитах и лучших игроках.

Олимпийские чемпионы по дзюдо Зелим Коцоев и Хидаят Гейдаров с интересом следят за турниром. Коцоев поддерживает сборную Испании и считает своим фаворитом Ламина Ямаля, а Гейдаров болеет за Португалию и Криштиану Роналду.

Призер Олимпиады, чемпионатов мира и Европы по борьбе Мария Стадник заявила, что будет болеть за Бразилию:

"Я поддерживала эту команду и на прошлом мундиале. Мне нравится стиль игры и техника сборной Бразилии. Думаю, в финал выйдут Испания и Аргентина - на данный момент это самые сильные команды. Считаю, что чемпионом мира станет Испания. А лучшим игроком турнира, скорее всего, будет признан Ламин Ямаль".

Призер чемпионатов Европы по борьбе Туран Байрамов также верит в победу Испании: "Думаю, именно эта команда станет чемпионом. А лучшим игроком может стать Ламин Ямаль или Усман Дембеле".

Чемпионка Европы по каратэ Мадина Садыгова призналась, что поддерживает Португалию:

"Команда, за которую я больше всего болею, - это Португалия. Я болею за Криштиану Роналду и всегда с интересом слежу за командами, в которых он выступает. В то же время я с большим интересом наблюдаю за успехами сборной Турции и испытываю к этой команде особую симпатию. Если Турция не сможет выйти в финал, то я бы хотел увидеть финал Португалия - Аргентина. В таком случае возможная новая встреча Месси и Роналду на их последних чемпионатах мира стала бы по-настоящему особенным событием для любителей футбола. Сложно давать прогноз относительно победителя. Но такой финал было бы очень интересно посмотреть".

Призер чемпионатов мира и Европы по каратэ Асиман Гурбанлы отметил, что с детства болеет за Бразилию, но также считает Францию одним из главных претендентов:

"С детства я болею за Бразилию. Хотя на этом чемпионате не представлена сборная Италии, она также является одной из команд, за которые я переживаю. Хотелось бы, чтобы чемпионом мира стала Бразилия. Но делать прогноз сложно - Франция тоже сильна и имеет высокие шансы. Я бы также хотел, чтобы чемпионом стала братская Турция, однако если смотреть реалистично, это выглядит немного трудновыполнимо. Что касается лучшего игрока турнира, думаю, им может стать Ямаль, Олисе, Мбаппе или Холанд. Хотелось бы, чтобы проявил себя и Арда Гюлер, но это, конечно, будет зависеть от того, как в целом выступит сборная Турции".

Призер мировых и европейских первенств по тамблингу Тофик Алиев поддерживает Португалию и Турцию:

"Я буду болеть за сборные Португалии и братской Турции. Считаю Португалию главным претендентом на победу на этом чемпионате мира. Думаю, что в этот раз команда выступит в полном составе и будет играть с особой мотивацией, особенно ради Криштиану Роналду. Полагаю, что в финале встретятся Португалия и Испания. На мой взгляд, лучшим футболистом турнира станет Бруну Фернандеш".

Капитан сборной Азербайджана по баскетболу Амиль Гамзаев также выделил Португалию:

"Мне хотелось бы, чтобы сборные Турции и Узбекистана выступили успешно. Но команда, за которую я болею, - это Португалия. У Криштиану Роналду есть практически все титулы, и ему не хватает только звания чемпиона мира. Я бы хотел, чтобы он завоевал и этот трофей. Говорить о финале сложно. Франция, Португалия, Испания, Бразилия и Аргентина входят в число главных фаворитов. Что касается лучшего игрока турнира, то кандидатами могут быть Эрлинг Холанд, Усман Дембеле, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор. В зависимости от результатов их команд один из них может получить эту награду. Майкл Олисе также является одним из моих фаворитов".