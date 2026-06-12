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Гурбан Гурбанов назвал фаворита чемпионата мира

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 15:03
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Гурбан Гурбанов назвал фаворита чемпионата мира

Главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов поделился своим мнением о фаворите чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, 54-летний специалист заявил, что верит в победу сборной Испании на мундиале.

Он также отметил, что на ЧМ-2026 будет болеть не только за испанцев, но и за сборную Турции: "Ожидаю хороших результатов от обеих команд".

Сборная Турции сыграет в группе D против США, Парагвая и Австралии. В свою очередь, Испания встретится в группе H с Кабо-Верде, Саудовской Аравией и Уругваем.

Отметим, что чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля.

İdman.Biz
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