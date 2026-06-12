Мбаппе нацелился на четыре исторических рекорда на ЧМ-2026

Нападающий сборной Франции и мадридского "Реала" Килиан Мбаппе может установить сразу несколько исторических достижений на чемпионате мира 2026 года.

27-летний форвард имеет шанс обновить рекорды сразу по четырем важным показателям.

На данный момент в активе Мбаппе 56 голов за сборную Франции. Национальный рекорд принадлежит Оливье Жиру, который забил 57 мячей. Если на нынешнем мундиале Килиан отличится дважды, то станет лучшим бомбардиром в истории французской сборной.

Кроме того, в матчах чемпионатов мира Мбаппе уже забил 12 голов в 14 встречах. Среди французских футболистов рекорд принадлежит Жюсту Фонтену, на счету которого 13 мячей. Еще два гола позволят нападающему превзойти и это достижение.

Абсолютный рекорд по количеству голов на чемпионатах мира удерживает бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе - 16 мячей. Чтобы стать единоличным рекордсменом, Мбаппе необходимо забить на ЧМ-2026 пять голов.

Еще одно уникальное достижение связано с финалами мировых первенств. Сейчас Килиан уже является рекордсменом, имея на своем счету четыре гола в решающих матчах: один он забил Хорватии в финале ЧМ-2018 и три - Аргентине в финале ЧМ-2022. Если сборная Франции вновь выйдет в финал, а Мбаппе отличится в этой встрече, он станет первым футболистом в истории, забившим пять мячей в финалах чемпионатов мира.