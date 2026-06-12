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Фанаты Канады устроили шествие перед матчем ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 21:59
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Фанаты Канады устроили шествие перед матчем ЧМ-2026

В Торонто состоялось масштабное шествие болельщиков сборной Канады перед первым матчем национальной команды на чемпионате мира по футболу 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, тысячи фанатов прошли по улицам города, поддерживая свою сборную перед встречей с Боснией и Герцеговиной.

Матч пройдет сегодня на стадионе BMO Field в Торонто. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по бакинскому времени.

Для канадцев эта игра станет первой на домашнем чемпионате мира. Сборная Канады является одной из трех стран-хозяек турнира наряду с США и Мексикой.

Напомним, чемпионат мира стартовал 11 июня матчем открытия в Мехико, где сборная Мексики обыграла ЮАР со счетом 2:0.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в финальной стадии турнира принимают участие 48 национальных сборных, разделенных на 12 групп.

İdman.Biz
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