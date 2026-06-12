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Роналду обратился к болельщикам перед стартом ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
12 Июня 2026 22:57
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Роналду обратился к болельщикам перед стартом ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед отъездом на чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний форвард опубликовал в социальных сетях фотографии с мероприятия, посвященного проводам сборной на мундиаль.

"Мы отправляемся с силой миллионов португальцев. Спасибо, что вы с нами!" - написал Роналду.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Португалии сыграет против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Ранее пятикратный обладатель "Золотого мяча" заявил, что находится в хорошей физической форме и с оптимизмом смотрит на выступление своей команды на мировом первенстве.

Для Роналду нынешний чемпионат мира может стать последним в карьере. На протяжении многих лет он остается одним из лидеров португальской сборной и одним из главных символов мирового футбола.

İdman.Biz
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