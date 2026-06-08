ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Уже на этой неделе стартует главное мировое футбольное событие - чемпионат мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, турнир пройдет с 11 июня по 19 июля в трех странах - США, Канаде и Мексике. Матч открытия состоится 11 июня в Мехико на легендарном стадионе “Ацтек”: сборная Мексики сыграет с ЮАР. Начало встречи в 23:00 по бакинскому времени.

Это будет первый чемпионат мира в истории с участием 48 национальных команд. Главное изменение касается формата. Участники будут разделены на 12 групп по четыре команды. Каждая сборная проведет по три матча на групповом этапе. За победу начисляются 3 очка, за ничью - 1, за поражение - 0.

Всего на ЧМ-2026 будет сыграно 104 матча, что на 40 больше, чем на предыдущем турнире в Катаре. В плей-офф выйдут 32 сборные: команды, занявшие первое и второе места в каждой группе, а также восемь лучших сборных среди тех, кто финиширует третьим.

Из-за расширения турнира стадия на вылет начнется не с 1/8 финала, а с 1/16 финала. Для финалистов путь к титулу теперь может состоять из восьми матчей, а не семи, как прежде.

Особое внимание будет уделено определению мест при равенстве очков. Если две или более команды наберут одинаковое количество баллов, сначала будут учитываться показатели в личных встречах: очки, разница мячей и количество забитых голов в матчах между этими сборными. Если равенство сохранится, затем в расчет пойдут общая разница мячей, общее число забитых голов, показатель fair play и положение в рейтинге ФИФА (выше окажется команда с высоким рейтингом).

Для отбора восьми лучших команд среди занявших третьи места будут использоваться очки во всех матчах группы, общая разница мячей, количество забитых голов, рейтинг fair play и место в рейтинге ФИФА.

В матчах плей-офф при ничейном счете после основного времени будет назначено дополнительное время - два тайма по 15 минут. Если победитель не определится и после этого, исход решит серия пенальти.

Составы команд, как и на мундиале 2022 года в Катаре, остались расширенными. Каждая сборная сможет заявить от 23 до 26 футболистов, минимум трое из них должны быть вратарями. На каждый матч в стартовый протокол можно внести до 26 игроков: 11 основных и максимум 15 запасных.

На ЧМ-2026 будут действовать и важные изменения в правилах, направленные на борьбу с затяжками времени. Вратарь не сможет держать мяч в руках дольше восьми секунд. Если лимит будет превышен, соперник получит угловой.

Также вводится визуальный отсчет при затягивании аута и удара от ворот. Если команда не возобновит игру вовремя, мяч может перейти сопернику, а при задержке удара от ворот будет назначен угловой.

Еще одно новшество связано с заменами. Игрок, которого меняют, должен покинуть поле в течение 10 секунд после уведомления. Если он будет затягивать выход, его сменщик не сможет сразу вступить в игру и будет вынужден ждать первую остановку после истечения одной минуты игрового времени.

Кроме того, футболист, которому оказывали помощь на поле, должен будет покинуть его на одну минуту, за исключением отдельных случаев, предусмотренных правилами.

Существенно расширяется и роль VAR. Видеопомощники смогут вмешиваться при красных карточках, показанных после явно ошибочной второй желтой, при ошибочной идентификации игрока, а также в отдельных случаях при неправильно назначенном угловом, если эпизод можно проверить быстро и без задержки возобновления игры.

Турнир станет одним из самых технологичных в истории. На чемпионате мира будет использована усовершенствованная полуавтоматическая система определения офсайда. Она позволит быстрее фиксировать очевидные положения вне игры и передавать информацию непосредственно судьям на поле.

Для повышения точности решений были подготовлены 3D-модели футболистов, которые помогут улучшить визуализацию спорных эпизодов для VAR и телезрителей.

Отдельным новшеством станут камеры на арбитрах. Они позволят показывать во время трансляции отдельные эпизоды с позиции судьи и дадут зрителям эффект просмотра от первого лица.

ФИФА также внедрит систему Football AI Pro для всех 48 сборных и 16 оптических камер на каждом стадионе. Эти камеры будут собирать более 150 млн точек данных за матч, что поможет при анализе офсайдов, спорных игровых эпизодов и создании 3D-повторов.

Отдельные меры касаются поведения футболистов. IFAB одобрил возможность показывать красную карточку игрокам, которые закрывают рот рукой в конфликтных ситуациях с соперником, если это может быть связано с попыткой скрыть дискриминационные высказывания.

Красная карточка также может быть показана футболистам, покидающим поле в знак протеста против решения арбитра, а также официальным лицам, которые подталкивают команду к такому шагу.

На турнире будет действовать и антирасистский протокол FIFA. Игроки смогут сообщить арбитру о расистских оскорблениях специальным жестом - скрестив руки в районе запястий.

Этот сигнал запускает трехступенчатую процедуру: остановка матча, затем возможная приостановка игры, а при продолжении инцидента - прекращение встречи.

Изменится и предматчевая церемония. Перед играми не только футболисты стартового состава, но и все игроки, включенные в заявку на матч, будут выходить на поле и собираться у центрального круга во время исполнения гимнов. FIFA называет это новой 360-градусной церемонией, ориентированной на болельщиков на всех трибунах.

Для зрителей также предусмотрены новые правила поведения на стадионах. FIFA запретила многоразовые бутылки, а также вувузелы и другие громкие звуковые устройства.

При этом для матчей в США и Канаде болельщикам разрешат пронести одну запечатанную одноразовую пластиковую бутылку воды объемом до 590 мл.

Таким образом, ЧМ-2026 станет не только самым большим чемпионатом мира по числу участников и матчей, но и турниром с заметно обновленным регламентом. Расширенный формат, новая система выхода в плей-офф, технологические решения, камеры на арбитрах, борьба с затяжками времени и дополнительные дисциплинарные меры должны сделать предстоящий мундиаль одним из самых необычных в истории футбола.

Расписание матчей группового этапа ЧМ-2026 (время и даты по Баку):

Группа А

Мексика

ЮАР

Республика Корея

Чехия

1-й тур

Мексика - ЮАР (Мехико, 11 июня, 23:00)

Республика Корея - Чехия (Гвадалахара, 12 июня, 06:00)

2-й тур

Чехия - ЮАР (Атланта, 18 июня, 20:00)

Мексика - Республика Корея (Гвадалахара, 19 июня, 05:00)

3-й тур

Чехия - Мексика (Мехико, 25 июня, 05:00)

ЮАР - Республика Корея (Монтеррей, 25 июня, 05:00)

Группа B

Канада

Босния и Герцеговина

Катар

Швейцария

1-й тур

Канада - Босния и Герцеговина (Торонто, 12 июня, 23:00)

Катар - Швейцария (Сан-Франциско Бэй Эриа, 13 июня, 23:00)

2-й тур

Швейцария - Босния и Герцеговина (Лос-Анджелес, 18 июня, 23:00)

Канада - Катар (Ванкувер, 19 июня, 02:00)

3-й тур

Швейцария - Канада (Ванкувер, 24 июня, 23:00)

Босния и Герцеговина - Катар (Сиэтл, 24 июня, 23:00)

Группа C

Бразилия

Марокко

Гаити

Шотландия

1-й тур

Бразилия - Марокко (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 14 июня, 02:00)

Гаити - Шотландия (Бостон, 14 июня, 05:00)

2-й тур

Шотландия - Марокко (Бостон, 20 июня, 02:00)

Бразилия - Гаити (Филадельфия, 20 июня, 05:00)

3-й тур

Шотландия - Бразилия (Майами, 25 июня, 02:00)

Марокко - Гаити (Атланта, 25 июня, 02:00)

Группа D

США

Парагвай

Австралия

Турция

1-й тур

США - Парагвай (Лос-Анджелес, 13 июня, 05:00)

Австралия - Турция (Ванкувер, 13 июня, 08:00)

2-й тур

США - Австралия (Сиэтл, 19 июня, 23:00)

Турция - Парагвай (Сан-Франциско Бэй Эриа, 20 июня, 07:00)

3-й тур

Турция - США (Лос-Анджелес, 26 июня, 06:00)

Парагвай - Австралия (Сан-Франциско Бэй Эриа, 26 июня, 06:00)

Группа E

Германия

Кюрасао

Кот-д'Ивуар

Эквадор

1-й тур

Германия - Кюрасао (Хьюстон, 14 июня, 21:00)

Кот-д'Ивуар - Эквадор (Филадельфия, 15 июня, 03:00)

2-й тур

Германия - Кот-д'Ивуар (Торонто, 20 июня, 23:59)

Эквадор - Кюрасао (Канзас-Сити, 21 июня, 04:00)

3-й тур

Кюрасао - Кот-д'Ивуар (Филадельфия, 25 июня, 23:59)

Эквадор - Германия (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 25 июня, 23:59)

Группа F

Нидерланды

Япония

Швеция

Тунис

1-й тур

Нидерланды - Япония (Даллас, 14 июня, 23:59)

Швеция - Тунис (Монтеррей, 15 июня, 06:00)

2-й тур

Тунис - Япония (Монтеррей, 20 июня, 08:00)

Нидерланды - Швеция (Хьюстон, 20 июня, 21:00)

3-й тур

Япония - Швеция (Даллас, 26 июня, 03:00)

Тунис - Нидерланды (Канзас-Сити, 26 июня, 03:00)

Группа G

Бельгия

Египет

Иран

Новая Зеландия

1-й тур

Бельгия - Египет (Сиэтл, 15 июня, 23:00)

Иран - Новая Зеландия (Лос-Анджелес, 16 июня, 05:00)

2-й тур

Бельгия - Иран (Лос-Анджелес, 21 июня, 23:00)

Новая Зеландия - Египет (Ванкувер, 22 июня, 05:00)

3-й тур

Египет - Иран (Сиэтл, 27 июня, 07:00)

Новая Зеландия - Бельгия (Ванкувер, 27 июня, 07:00)

Группа H

Испания

Кабо-Верде

Саудовская Аравия

Уругвай

1-й тур

Испания - Кабо-Верде (Атланта, 15 июня, 20:00)

Саудовская Аравия - Уругвай (Майами, 16 июня, 02:00)

2-й тур

Испания - Саудовская Аравия (Атланта, 21 июня, 20:00)

Уругвай - Кабо-Верде (Майами, 22 июня, 02:00)

3-й тур

Кабо-Верде - Саудовская Аравия (Хьюстон, 27 июня, 04:00)

Уругвай - Испания (Гвадалахара, 27 июня, 04:00)

Группа I

Франция

Сенегал

Ирак

Норвегия

1-й тур

Франция - Сенегал (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 16 июня, 23:00)

Ирак - Норвегия (Бостон, 17 июня, 02:00)

2-й тур

Франция - Ирак (Филадельфия, 23 июня, 01:00)

Норвегия - Сенегал (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 23 июня, 04:00)

3-й тур

Норвегия - Франция (Бостон, 26 июня, 23:00)

Сенегал - Ирак (Торонто, 26 июня, 23:00)

Группа J

Аргентина

Алжир

Австрия

Иордания

1-й тур

Австрия - Иордания (Сан-Франциско Бэй Эриа, 16 июня, 08:00)

Аргентина - Алжир (Канзас-Сити, 17 июня, 05:00)

2-й тур

Аргентина - Австрия (Даллас, 22 июня, 21:00)

Иордания - Алжир (Сан-Франциско Бэй Эриа, 23 июня, 07:00)

3-й тур

Алжир - Австрия (Канзас-Сити, 28 июня, 06:00)

Иордания - Аргентина (Даллас, 28 июня, 06:00)

Группа K

Португалия

ДР Конго

Узбекистан

Колумбия

1-й тур

Португалия - ДР Конго (Хьюстон, 17 июня, 21:00)

Узбекистан - Колумбия (Мехико, 18 июня, 06:00)

2-й тур

Португалия - Узбекистан (Хьюстон, 23 июня, 21:00)

Колумбия - ДР Конго (Гвадалахара, 24 июня, 06:00)

3-й тур

Колумбия - Португалия (Майами, 28 июня, 03:30)

ДР Конго - Узбекистан (Атланта, 28 июня, 03:30)

Группа L

Англия

Хорватия

Гана

Панама

1-й тур

Англия - Хорватия (Даллас, 17 июня, 23:59)

Гана - Панама (Торонто, 18 июня, 03:00)

2-й тур

Англия - Гана (Бостон, 23 июня, 23:59)

Панама - Хорватия (Торонто, 24 июня, 03:00)

3-й тур

Панама - Англия (Нью-Йорк/Нью-Джерси, 28 июня, 01:00)

Хорватия - Гана (Филадельфия, 28 июня, 01:00)

Сетка плей-офф ЧМ-2026

Обозначения:

1A - победитель группы A

2A - второе место группы A

3A - третье место группы A

М73 – матч номер 73

W73 - победитель матча M73

L101 - проигравший в полуфинале M101

1/16 финала

M73: 2A - 2B

M74: 1E - лучшее 3-е место из A/B/C/D/F

M75: 1F - 2C

M76: 1C - 2F

M77: 1I - лучшее 3-е место из C/D/F/G/H

M78: 2E - 2I

M79: 1A - лучшее 3-е место из C/E/F/H/I

M80: 1L - лучшее 3-е место из E/H/I/J/K

M81: 1D - лучшее 3-е место из B/E/F/I/J

M82: 1G - лучшее 3-е место из A/E/H/I/J

M83: 2K - 2L

M84: 1H - 2J

M85: 1B - лучшее 3-е место из E/F/G/I/J

M86: 1J - 2H

M87: 1K - лучшее 3-е место из D/E/I/J/L

M88: 2D - 2G

1/8 финала

M89: W74 - W77

M90: W73 - W75

M91: W76 - W78

M92: W79 - W80

M93: W83 - W84

M94: W81 - W82

M95: W86 - W88

M96: W85 - W87

Четвертьфиналы

M97: W89 - W90

M98: W93 - W94

M99: W91 - W92

M100: W95 - W96

Полуфиналы

M101: W97 - W98

M102: W99 - W100

Матч за 3-е место

M103: L101 - L102

Финал

M104: W101 - W102