Лукич вошел в историю сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Йово Лукич стал автором исторического гола на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, форвард отличился на 21-й минуте матча группового этапа против Канады, отправив мяч в ворота хозяев турнира ударом головой после подачи с углового и скидки Сеада Колашинаца.

Этот гол стал первым для сборной Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира с 2014 года. В последний раз боснийцы забивали на мундиале в матче группового этапа против Ирана на турнире в Бразилии.

Кроме того, мяч Лукича стал лишь пятым в истории сборной Боснии и Герцеговины на чемпионатах мира.

Отметим, что нынешний мундиаль является всего вторым в истории для боснийской команды. Ранее сборная принимала участие в чемпионате мира только в 2014 году.