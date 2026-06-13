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Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 01:56
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Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира

Сборная Канады вписала новую страницу в свою футбольную историю на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, ничья в матче первого тура группы B против Боснии и Герцеговины (1:1) принесла канадской команде первое очко на чемпионатах мира.

Ранее канадцы принимали участие в мундиалях 1986 и 2022 годов, однако проиграли все шесть проведенных встреч.

Исторический результат был зафиксирован на стадионе BMO Field в Торонто. По ходу матча хозяева турнира уступали после гола Йово Лукича на 21-й минуте, однако во втором тайме Кайл Ларин восстановил равновесие и принес своей команде первое очко на мировых первенствах.

После первого тура Канада и Босния и Герцеговина набрали по одному очку и возглавили турнирную таблицу группы B. Позже в квартете состоится матч между сборными Катара и Швейцарии.

Во втором туре канадская команда сыграет с Катаром 19 июня, а затем встретится со Швейцарией 24 июня. Обе игры пройдут в Ванкувере.

Напомним, чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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