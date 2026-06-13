Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал ничью с Канадой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, наставник боснийской команды считает итоговый счет 1:1 справедливым результатом.

"Всегда есть сожаление, когда не побеждаешь. Нужно быть реалистами, нам тоже немного повезло. Думаю, 1:1 - это заслуженный результат. В плане выхода из группы, что является главной целью, очко - это хорошее достижение", - заявил Барбарез на послематчевой пресс-конференции.

Специалист также призвал не делать далеко идущих выводов после первого тура.

"Мы знаем, как может выглядеть турнирная таблица. Но сейчас не время считать расклады после первого матча. Нужно постараться выиграть следующие две игры", - отметил он.

Отдельно Барбарез высказался об авторе гола Йово Лукиче, который вывел боснийцев вперед по ходу встречи.

"У каждого парня есть своя задача, и именно поэтому они здесь. Здорово, когда игрок возвращает тебе что-то на поле. Гол есть гол, конечно, мы рады, потому что он нападающий и живет этим", - подчеркнул тренер.

Напомним, матч между Канадой и Боснией и Герцеговиной завершился вничью со счетом 1:1. Следующую встречу боснийская команда проведет 18 июня против сборной Швейцарии.