13 Июня 2026
RU

Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом

ЧМ-2026
Новости
13 Июня 2026 02:09
37
Барбарез назвал ничью с Канадой заслуженным результатом

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Сергей Барбарез прокомментировал ничью с Канадой в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, наставник боснийской команды считает итоговый счет 1:1 справедливым результатом.

"Всегда есть сожаление, когда не побеждаешь. Нужно быть реалистами, нам тоже немного повезло. Думаю, 1:1 - это заслуженный результат. В плане выхода из группы, что является главной целью, очко - это хорошее достижение", - заявил Барбарез на послематчевой пресс-конференции.

Специалист также призвал не делать далеко идущих выводов после первого тура.

"Мы знаем, как может выглядеть турнирная таблица. Но сейчас не время считать расклады после первого матча. Нужно постараться выиграть следующие две игры", - отметил он.

Отдельно Барбарез высказался об авторе гола Йово Лукиче, который вывел боснийцев вперед по ходу встречи.

"У каждого парня есть своя задача, и именно поэтому они здесь. Здорово, когда игрок возвращает тебе что-то на поле. Гол есть гол, конечно, мы рады, потому что он нападающий и живет этим", - подчеркнул тренер.

Напомним, матч между Канадой и Боснией и Герцеговиной завершился вничью со счетом 1:1. Следующую встречу боснийская команда проведет 18 июня против сборной Швейцарии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира
01:56
ЧМ-2026

Канада набрала первое очко в истории выступлений на чемпионатах мира

Хозяева ЧМ-2026 избежали поражения в матче с Боснией и Герцеговиной

Лукич вошел в историю сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026
01:16
ЧМ-2026

Лукич вошел в историю сборной Боснии и Герцеговины на ЧМ-2026

Форвард забил первый гол команды на чемпионатах мира за 12 лет

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в матче ЧМ-2026
00:58
ЧМ-2026

Канада и Босния и Герцеговина сыграли вничью в матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Хозяева турнира отыгрались во втором тайме и набрали первое очко

Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026
00:28
ЧМ-2026

Трамп лично поддержал сборную США перед стартом на ЧМ-2026

Президент пожелал удачи команде Маурисио Почеттино перед матчем с Парагваем

Роналду обратился к болельщикам перед стартом ЧМ-2026
12 Июня 22:57
ЧМ-2026

Роналду обратился к болельщикам перед стартом ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии поблагодарил фанатов за поддержку

ФИФА объяснила свободные места на матче Южная Корея - Чехия
12 Июня 22:32
ЧМ-2026

ФИФА объяснила свободные места на матче Южная Корея - Чехия

Организация объяснила наличие свободных мест на трибунах во время игры Южная Корея – Чехия

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола