Дэвид Бекхэм получил звезду на Голливудской "Аллее славы"

Бывший капитан сборной Англии и совладелец клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм получил именную звезду на знаменитой Голливудской "Аллее славы".

Как сообщает İdman.Biz, на торжественной церемонии вместе с Бекхэмом присутствовали его супруга Виктория Бекхэм и дети.

Во время мероприятия экс-футболист признался, что считает эту награду одной из самых особенных в своей жизни.

"Все это кажется довольно нереальным. В моей карьере было много удивительных моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной "Аллее славы" - это поистине невероятно", - заявил Бекхэм.

Он также отметил, что никогда не мог представить, что подобная честь достанется футболисту из рабочей семьи.

"Я всегда был мечтателем, но никогда не мог представить, что такая честь достанется футболисту из рабочего класса, как я", - подчеркнул англичанин.

Бекхэм завершил игровую карьеру в 2013 году. За это время он выступал за "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Лос-Анджелес Гэлакси", "Милан" и "Пари Сен-Жермен", а также провел более 100 матчей за сборную Англии.