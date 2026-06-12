12 Июня 2026
RU

"МЮ" пошел на крупный заем на фоне миллиардных долгов

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 23:31
21
"МЮ" пошел на крупный заем на фоне миллиардных долгов

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" договорился о привлечении нового финансирования для рефинансирования части своих долговых обязательств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, английский клуб получил новый заем на сумму 476 миллионов евро.

Средства будут направлены на досрочное погашение облигационного долга, срок выплаты которого истекал в июне 2027 года. Кроме того, часть финансирования планируется использовать на общекорпоративные нужды.

При этом новые условия оказались менее выгодными для клуба. Если ранее процентная ставка по данному долгу составляла 3,79% годовых, то теперь она выросла до 5,36%.

По данным финансовой отчетности, на конец 2025 года общий объем задолженности "Манчестер Юнайтед" составлял около 1,5 миллиарда евро. Помимо этого, клуб имеет обязательства на сумму более 580 миллионов евро, значительная часть которых связана с трансферными выплатами.

Также манкунианцы продлили срок погашения обеспеченного кредита на сумму около 195 миллионов евро - с августа 2029 года до июня 2031-го.

Финансовая реструктуризация проходит на фоне подготовки масштабного проекта строительства нового стадиона вместимостью 100 тысяч зрителей. По предварительным оценкам, стоимость новой арены может превысить 2,3 миллиарда евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"ПСЖ" нацелился на двух игроков вылетевшего из АПЛ "Вест Хэма"
23:48
Мировой футбол

"ПСЖ" нацелился на двух игроков вылетевшего из АПЛ "Вест Хэма"

Французский гранд следит за Фернандешем и Саммервиллом

В Серии А состоялось новое тренерское назначение
23:15
Мировой футбол

В Серии А состоялось новое тренерское назначение

Бывший полузащитник сборной Италии стал главным тренером "Сассуоло"

Скандал на ЧМ-2026: звезду сборной Ганы не пустили в Канаду
22:20
ЧМ-2026

Скандал на ЧМ-2026: звезду сборной Ганы не пустили в Канаду

Томас Парти не сможет сыграть против Панамы

ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича
21:45
Мировой футбол

ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича

Легендарный хорват близок к завершению выступлений

Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных
20:59
Мировой футбол

Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

Глава ФИФА также пошутил по поводу отсутствия Италии на ЧМ-2026

"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете
20:46
Мировой футбол

"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете

Каталонский клуб требует от президента Реала отказаться от своих заявлений

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола