"МЮ" пошел на крупный заем на фоне миллиардных долгов

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" договорился о привлечении нового финансирования для рефинансирования части своих долговых обязательств.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC, английский клуб получил новый заем на сумму 476 миллионов евро.

Средства будут направлены на досрочное погашение облигационного долга, срок выплаты которого истекал в июне 2027 года. Кроме того, часть финансирования планируется использовать на общекорпоративные нужды.

При этом новые условия оказались менее выгодными для клуба. Если ранее процентная ставка по данному долгу составляла 3,79% годовых, то теперь она выросла до 5,36%.

По данным финансовой отчетности, на конец 2025 года общий объем задолженности "Манчестер Юнайтед" составлял около 1,5 миллиарда евро. Помимо этого, клуб имеет обязательства на сумму более 580 миллионов евро, значительная часть которых связана с трансферными выплатами.

Также манкунианцы продлили срок погашения обеспеченного кредита на сумму около 195 миллионов евро - с августа 2029 года до июня 2031-го.

Финансовая реструктуризация проходит на фоне подготовки масштабного проекта строительства нового стадиона вместимостью 100 тысяч зрителей. По предварительным оценкам, стоимость новой арены может превысить 2,3 миллиарда евро.