Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривала возможность дальнейшего расширения чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, глава мирового футбола рассказал, что обсуждался вариант увеличения числа участников мундиаля до 64 национальных команд.

"Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы ещё больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами", - заявил Инфантино в интервью CazéTV.

При этом функционер не упустил возможности пошутить по поводу сборной Италии, которая вновь не смогла пробиться на чемпионат мира.

"С 64 сборными, наверное, Италия смогла бы пройти отбор... и мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие", - добавил президент ФИФА.

Напомним, чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром с участием 48 национальных команд. Ранее в финальной стадии мундиаля выступали 32 сборные. Следующее возможное расширение может сделать чемпионат мира крупнейшим международным футбольным соревнованием в истории.