12 Июня 2026
RU

Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 20:59
41
Инфантино допустил расширение чемпионата мира до 64 сборных

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассматривала возможность дальнейшего расширения чемпионата мира по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, глава мирового футбола рассказал, что обсуждался вариант увеличения числа участников мундиаля до 64 национальных команд.

"Мы уже изучали возможность расширения чемпионата мира до 64 национальных команд, чтобы ещё больше вовлечь весь мир. Этот вопрос был передан в Совет ФИФА, но пока давайте насладимся этим первым розыгрышем с 48 командами", - заявил Инфантино в интервью CazéTV.

При этом функционер не упустил возможности пошутить по поводу сборной Италии, которая вновь не смогла пробиться на чемпионат мира.

"С 64 сборными, наверное, Италия смогла бы пройти отбор... и мы могли бы даже увеличить число до 208, чтобы гарантировать ее участие", - добавил президент ФИФА.

Напомним, чемпионат мира 2026 года стал первым в истории турниром с участием 48 национальных команд. Ранее в финальной стадии мундиаля выступали 32 сборные. Следующее возможное расширение может сделать чемпионат мира крупнейшим международным футбольным соревнованием в истории.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича
21:45
Мировой футбол

ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича

Легендарный хорват близок к завершению выступлений

"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете
20:46
Мировой футбол

"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете

Каталонский клуб требует от президента Реала отказаться от своих заявлений

Неймар может пропустить весь групповой этап ЧМ-2026
19:24
Мировой футбол

Неймар может пропустить весь групповой этап ЧМ-2026

Лидер сборной Бразилии продолжает восстанавливаться после травмы икроножной мышцы

Папа Римский вошел в число почетных членов "Реала"
09:15
Мировой футбол

Папа Римский вошел в число почетных членов "Реала"

8 июня понтифик посетил "Сантьяго Бернабеу"
Олисе стал главной трансферной целью "ПСЖ"
08:15
Мировой футбол

Олисе стал главной трансферной целью "ПСЖ"

Финансовый фактор не будет препятствием

"Ювентус" отправит в отставку генерального директора
04:30
Мировой футбол

"Ювентус" отправит в отставку генерального директора

До прихода в туринский клуб Комолли занимал пост президента французской "Тулузы"

Самое читаемое

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
11 Июня 23:02
ЧМ-2026

В Мексике завершилась торжественная церемонии открытия ЧМ-2026 - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Первый матч турнира пройдет на стадионе "Ацтека"
"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"
11 Июня 09:25
Мировой футбол

"Бавария" увела трансферную цель у "Манчестер Юнайтед"

Мюнхенцы близки к подписанию Натаниэля Брауна

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV
11 Июня 15:50
ЧМ-2026

Где смотреть все матчи чемпионата мира в прямом эфире? - ЗАЯВЛЕНИЕ İTV

92 матча будут транслироваться в прямом эфире на Общественном телевидении (İTV)
ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ
11 Июня 10:05
ЧМ-2026

ЧМ-2026 по футболу: все, что нужно знать о регламенте, новшествах и расписании – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Предстоящий мундиаль станет самым масштабным и технологичным в истории футбола