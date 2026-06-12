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"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 20:46
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"Барселона" пригрозила Пересу иском о клевете

Футбольный клуб "Барселона" выступил с официальным заявлением, в котором предупредила президента мадридского Реала Флорентино Переса о возможной подаче уголовного иска по обвинению в клевете.

Как сообщает İdman.Biz, каталонский клуб уже подал обязательное ходатайство о примирении, предусмотренное испанским законодательством перед обращением в суд по подобным делам.

В заявлении отмечается, что претензии связаны с высказываниями Переса, сделанными на пресс-конференции 12 мая, а также в интервью СМИ на следующий день.

"Цель данного иска состоит в том, чтобы господин Перес опроверг определенные заявления, сделанные им с признанием их ложности, которые являются клеветническими и оскорбительными для имиджа и репутации клуба", - говорится в сообщении Барселоны.

Если требование не будет удовлетворено, каталонцы намерены обратиться в суд с соответствующей уголовной жалобой.

Поводом для конфликта стали заявления президента Реала относительно так называемого дела Негрейры. Перес утверждал, что сотрудничество между Барселоной и бывшим вице-президентом Технического комитета судей Испании Хосе Марией Негрейрой носило коррупционный характер. Кроме того, глава мадридского клуба сообщил о передаче материалов по этому делу в УЕФА.

Таким образом, очередной виток противостояния между Барселоной и Реалом может продолжиться уже не только на футбольном поле, но и в судебных инстанциях.

İdman.Biz
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