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Неймар может пропустить весь групповой этап ЧМ-2026

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 19:24
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Неймар может пропустить весь групповой этап ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Неймар рискует пропустить не только стартовый матч чемпионата мира 2026 года, но и весь групповой этап турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Teledeporte Нико Диаса Менендеса, восстановление 34-летнего форварда после повреждения икроножной мышцы идет медленнее, чем ожидалось изначально.

Ранее участие Неймара в матче первого тура против Марокко, который состоится в ночь на 14 июня, уже находилось под вопросом. Теперь существует вероятность, что один из самых известных футболистов мира не сможет помочь своей команде на протяжении всей групповой стадии мундиаля.

По имеющейся информации, бразилец продолжает заниматься по индивидуальной программе. Он не участвует в полноценных тренировках вместе с командой, однако работает с мячом во время разминки и выполняет специальные упражнения под наблюдением медицинского штаба.

Сборная Бразилии начнет выступление на чемпионате мира матчем против Марокко. Затем пентакампеоны встретятся с Гаити 20 июня, а 25 июня сыграют со Шотландией в заключительном туре группового этапа.

Напомним, Неймар является лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии. В составе национальной команды он провел более 130 матчей и забил 79 голов. Для форварда нынешний чемпионат мира может стать последним в карьере.

İdman.Biz
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