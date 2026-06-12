Бернарду Силва согласовал контракт с "Реалом" - СМИ

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва принял предложение мадридского "Реала" о контракте и присоединится к "сливочным" в качестве свободного агента. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает журналист Fussball Transfers Доминик Шнайдер.

Ранее СМИ сообщали, что в подписании 31-летнего полузащитника заинтересован лично Жозе Моуринью, близкий к назначению на должность главного тренера "Реала".

В минувшем сезоне Бернарду принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.