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Олисе стал главной трансферной целью "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 08:15
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Олисе стал главной трансферной целью "ПСЖ"

"ПСЖ" желает приобрести крайнего нападающего "Баварии" Майкла Олисе нынешним летом. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, в парижском клубе считают, что могут убедить французского вингера присоединиться к ним. Финансовый фактор не станет препятствием для "ПСЖ". Кроме того, возможный уход нападающего Брэдли Баркола может помочь в осуществлении трансфера Олисе.

В минувшем сезоне Олисе принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых отметился 22 голами и 31 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 150 млн.

İdman.Biz
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