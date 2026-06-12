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ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича

Мировой футбол
Новости
12 Июня 2026 21:45
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ЧМ-2026 может стать последним турниром в карьере Модрича

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич может завершить профессиональную карьеру после чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AS, нынешний мундиаль может стать последней большой сценой для одного из лучших футболистов своего поколения.

По информации источника, окончательное решение 40-летний хорват еще не принял, однако все указывает на то, что после завершения турнира он может повесить бутсы на гвоздь.

"Если не произойдет неожиданного поворота, его участие в чемпионате мира станет сценой для последних уроков футбольного мастерства", - отмечает испанское издание.

Действующий контракт Модрича с "Миланом истекает в конце июня. Прошлым летом обладатель "Золотого мяча" 2018 года перешел в итальянский клуб после 13 сезонов, проведенных в мадридском "Реале".

Осенью капитану сборной Хорватии исполнится 41 год. За свою карьеру Модрич выиграл множество трофеев, включая шесть титулов Лиги чемпионов, а также привел национальную команду к серебряным медалям чемпионата мира 2018 года и бронзе ЧМ-2022.

Если прогнозы подтвердятся, нынешний чемпионат мира станет последним международным турниром в карьере легендарного хорватского полузащитника.

İdman.Biz
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