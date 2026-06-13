"Тоттенхэм" близок к продлению контракта с игроком сборной Испании

Защитник сборной Испании Педро Порро в ближайшее время может продлить контракт с лондонским "Тоттенхэмом".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, стороны находятся на финальной стадии переговоров по новому соглашению.

По информации источника, новый контракт будет рассчитан до лета 2030 года. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2028 года.

В минувшем сезоне 26-летний защитник провел 47 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и шестью результативными передачами.

Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Порро составляет 40 миллионов евро.

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 "Тоттенхэм" занял 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.