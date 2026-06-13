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"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Мировой футбол
Новости
13 Июня 2026 07:19
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"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над усилением состава и нацелилась на одного из футболистов "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанского журналиста Алекса Родригеса Санчеса, на следующей неделе спортивный директор каталонского клуба Деку проведет встречу с агентом вингера Брэдли Баркола.

По информации источника, "Барселона" намерена предложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро. Утверждается, что "ПСЖ" готов рассмотреть подобное предложение.

Также сообщается, что каталонский клуб рассчитывает подписать с игроком пятилетний контракт. Зарплата Баркола может составить около 13 миллионов евро в год до вычета налогов.

В минувшем сезоне французский вингер провел 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Действующее соглашение Баркола с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

İdman.Biz
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