"Барселона" готова заплатить 50 млн евро за игрока "ПСЖ"

Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над усилением состава и нацелилась на одного из футболистов "Пари Сен-Жермен".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на испанского журналиста Алекса Родригеса Санчеса, на следующей неделе спортивный директор каталонского клуба Деку проведет встречу с агентом вингера Брэдли Баркола.

По информации источника, "Барселона" намерена предложить за 23-летнего футболиста 50 миллионов евро. Утверждается, что "ПСЖ" готов рассмотреть подобное предложение.

Также сообщается, что каталонский клуб рассчитывает подписать с игроком пятилетний контракт. Зарплата Баркола может составить около 13 миллионов евро в год до вычета налогов.

В минувшем сезоне французский вингер провел 49 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

Действующее соглашение Баркола с "ПСЖ" рассчитано до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.