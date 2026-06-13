Вблизи базы сборной Ирана на ЧМ-2026 обнаружили тело

Вблизи тренировочной базы сборной Ирана в мексиканской Тихуане было обнаружено тело человека.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на AFP, останки нашли неподалеку от стадиона, где проводит занятия иранская национальная команда.

По информации источника, тело находилось в разлагающемся состоянии и было завернуто в черный пакет. Также сообщается о наличии следов насильственной смерти.

Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы. На данный момент неизвестно, связано ли происшествие каким-либо образом с чемпионатом мира.

Напомним, ЧМ по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Ирана выступает в группе G вместе с командами Египта, Бельгии и Новой Зеландии.