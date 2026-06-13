Защитник сборной США установил историческое достижение на ЧМ-2026

Защитник сборной США Крис Ричардс отметился уникальным статистическим достижением в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу против Парагвая (4:1).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, футболист провел на поле все 90 минут и завершил встречу со 100-процентной точностью передач. За матч Ричардс выполнил 83 передачи, и каждая из них достигла адресата.

С момента начала ведения подобной статистики на чемпионатах мира в 1966 году ни одному футболисту не удавалось сделать минимум 80 передач за одну игру и при этом сохранить стопроцентную точность.

Таким образом, защитник сборной США стал первым игроком в истории мировых первенств, которому покорилось это достижение.